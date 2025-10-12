Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji tahminlerini güncelledi: 6 il sarı koda geçti, sıcaklık 10 derece birden düşüyor

Meteoroloji tahminlerini güncelledi: 6 il sarı koda geçti, sıcaklık 10 derece birden düşüyor

Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre, bugün yurt geneli yağışlı olacak. 6 il için sarı kodlu kar ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sıcakların 10 derece düşeceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tahminlerini güncelledi: 6 il sarı koda geçti, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - 1. Resim

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerini güncelledi: 6 il sarı koda geçti, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - 2. Resim

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tahminlerini güncelledi: 6 il sarı koda geçti, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - 3. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerini güncelledi: 6 il sarı koda geçti, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - 4. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji tahminlerini güncelledi: 6 il sarı koda geçti, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - 5. Resim

Rüzgârın,Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

