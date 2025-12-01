Samsun'da otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş, olaya kaza süsü veren baba Dr. Serdar Kıyak ise tutuklanmıştı. Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Kıyak'ın intihar ettiği bildirildi.

12 Eylül'de Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçmuştu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak hafif yaralı olarak kurtulurken, eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömülmüştü.

CENAZEDE AĞLAMIŞTI

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı. Kazanın ertesi günü anne ve oğlu son yolcuğuna uğurlanmış, cenaze töreninde baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve "Oğlum" diye gözyaşlarına boğulmuştu.

Olayın ardından ekiplerin yaptığı inceleme ve soruşturma neticesinde gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak'ın 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderilen Kıyak, kendini asarak intihara teşebbüs etmesinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Kıyak, Elazığ'daki cezaevinde intihar ederek hayatına son verdi.

