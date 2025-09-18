Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşi ve oğlu boğularak ölmüştü! Serdar Kıyak ile ilgili görgü tanığından korkunç ifade

Eşi ve oğlu boğularak ölmüştü! Serdar Kıyak ile ilgili görgü tanığından korkunç ifade

Eşi ve oğlu boğularak ölmüştü! Serdar Kıyak ile ilgili görgü tanığından korkunç ifade
Samsun'da kullandığı otomobilin nehre uçması sonucu eşi ve çocuğu ölen doktor Serdar Kıyak, çelişkili ifadeler verince cinayetten tutuklanmıştı. Olayla ilgili bir görgü tanığının ifadesi ise korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Samsun Bafra'daki Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan Serdar Kıyak'ın (32) sürücüsü olduğu otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçmuştu. Kıyak'ın Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğünde çalışan eşi Gülşah Kıyak (31) ile oğlu Alperen Poyraz (3) nehirde boğularak ölürken, Serdar Kıyak olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Eşi ve oğlu boğularak ölmüştü! Serdar Kıyak ile ilgili görgü tanığından korkunç ifade - 1. Resim

Cenazede gözyaşı döken Serdar Kıyak tabuta sarılıp, 'oğlum' diye feryat etmişti.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada çelişkili ifadeler veren Serdar Kıyak, 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Zanlı Kıyak ifadesinde "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Sonrasında ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi.

GÖRGÜ TANIĞINDAN OLAY SÖZLER

Sabah'ta yer alan habere göre bir görgü tanığının sözleri korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Tanık, "Sudan çıktı kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" şeklinde ifade verdi. 

Eşi ve oğlu boğularak ölmüştü! Serdar Kıyak ile ilgili görgü tanığından korkunç ifade - 2. Resim
Gülşah Karaman Kıyak

EŞİNİN MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine Serdar Kıyak ile ilgili "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj gönderdiği de ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 12 Eylül'de saat 16.50 sıralarında Serdar Kıyak idaresindeki otomobilin Asar Mahallesi Asarkale mevkiinde Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne düştüğünü belirtti. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen adli soruşturma başlatıldığını aktaran Aksoy, "Şüpheli sürücü Serdar Kıyak'ın çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

