Samsun'da iş yeri sahibi kiracısının burnunu kırdı!

Samsun'da iş yeri sahibi kiracısının burnunu kırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da kiracısıyla tartışma yaşayan iş yeri sahibi N.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine Ş.Y. isimli vatandaşı darbetti. Burnu kırılan Ş.Y. hastaneye kaldırılırken N.Ç. de tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda iş yerini kiraya veren N.Ç. (47) ile kiracısı S.Y. (31) ile tartıştı.  Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç., darbettiği kiracısı Ş.Y.'nin burnunu kırdı.

Samsun'da kiracısının burnunu kırdı! - 1. Resim

NÖBETÇİ MAHKEMEDE İFADESİ ALINDI 

Hastaneye kaldırılan Ş.Y. tedavi altına alınırken Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

