Samsun'da iş yeri sahibi kiracısının burnunu kırdı!
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'da kiracısıyla tartışma yaşayan iş yeri sahibi N.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine Ş.Y. isimli vatandaşı darbetti. Burnu kırılan Ş.Y. hastaneye kaldırılırken N.Ç. de tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda iş yerini kiraya veren N.Ç. (47) ile kiracısı S.Y. (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç., darbettiği kiracısı Ş.Y.'nin burnunu kırdı.
NÖBETÇİ MAHKEMEDE İFADESİ ALINDI
Hastaneye kaldırılan Ş.Y. tedavi altına alınırken Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağıl Sütçü