Ufuk Özkan kimdir, son sağlık durumu ne? Neden hastanelik olduğu merak ediliyor

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın verdiği kilolar dikkat çekmişti. Karaciğer hastalığı ile mücadele eden oyuncu bugün hastanelik oldu. Sebebi ise herkesi şoke etti. Beşiktaş'taki evinde yakınları tarafından bulunan Ufuk Özkan apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki Ufuk Özkan kimdir, intihar mı etti, son sağlık durumu ne? İşte o haberin ayrıntıları..

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975'te Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Samsunludur. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Ailesi ile birlikte 12 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur .Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır.

UFUK ÖZKAN İNTİHAR MI ETTİ?

Ekol TV'de yer alan habere göre hastaneye kaldırılan oyuncu intihar girişiminde bulundu. Beşiktaş'taki evinde yakınları tarafından bulunan Ufuk Özkan'ın hastaneye bu yüzden kaldırıldığı öne sürüldü.

UFUK ÖZKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU NE?

Yakınlarının hastane önünde bekleyişi sürerken gelen ilk bilgiler arasında Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu yer aldı.

UFUK ÖZKAN EVLİ Mİ?

Oyuncu Ufuk Özkan, Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.

UFUK ÖZKAN HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Gerek tiyatro, gerek sinema ve diziler olsun birçok projede önemli roller aldı. Ama Ufuk Özkan'ın ismini parlatan yapım Geniş Aile dizisi oldu. Buradaki Cevahir rolü ile hafızalara kazındı. Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışmasının da sunuculuğunu yaptı.