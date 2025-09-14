Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ricky Hatton kimdir, neden öldü? Şampiyon hakkında intihar şüphesi var

Ricky Hatton kimdir, neden öldü? Şampiyon hakkında intihar şüphesi var

Eski iki sıklet dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton günün en çok konuşulan ismi oldu. Ani ölümü ile hayranları şoke oldu. Peki Ricky Hatton kimdir, kaç yaşında, nereli, Ricky Hatton neden öldü, intihar mı etti? İşte en çok merak edilen soruların cevapları ve detaylar...

Ricky Hatton kimdir? sorusu şu sıralar en çok aranan konulardan biri oldu. Sebebi ise dünyaca ünlü boksörün ölüm haberi, peki Ricky Hatton neden öldü, intihar mı etti, kaç yaşındaydı? İşte Ricky Hatton'ın kariyerinden ölümüne kadar merak edilenler ve detaylar... 

RİCKY HATTON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPAR?

Asıl adı Richard John Hatton'dır, 6 Ekim 1978'de İngiltere'de doğdu. 46 yaşında İngiliz vatandaşıdır. Dünyaca ünlü bir boksör olarak tanınmaktadır. 

Ricky Hatton kimdir, neden öldü? Şampiyon hakkında intihar şüphesi var - 1. Resim

RİCKY HATTON'IN KARİYERİ

Ricky Hatton 1997 ile 2012 yılları arasında boksör olarak yarıştı. Daha sonra ise boks organizatörü ve antrenörü olarak çalıştı. İngiltere'nin dünyaca ün yapmış bir boksörü olarak bilinir. Boks kariyeri boyunca hafif velter sıklet bölümünde birden fazla dünya şampiyonluğu ve bir velter sıklet şampiyonluğu elde etti. 2005 yılında The Ring dergisi, Amerika Boks Yazarları Derneği ve ESPN tarafından Yılın Dövüşçüsü seçildi.

RİCKY HATTON NEDEN ÖLDÜ?

Boksör Ricky Hatton, 46 yaşında evinde ölü bulundu. Greater Manchester Polisi, ihbar üzerine gittiği adreste Ricky Hatton'un cansız bedeni ile karşılaştı. Ricky Hatton neden öldü? sorusunun cevabı araştırılıyor, intihar ettiğinden şüphe ediliyordu. Konu ile ilgili gelen ilk bilgiler arasında ölümü ile ilgili olarak şüpheli bir bulguya rastlanmadığı yer aldı. Ünlü boksörün intihar edip etmediği de bilinmiyor, gerçek yapılacak otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

