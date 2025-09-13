Büşra Işıldar kimdir? Milli boksörün hayatı ve kariyeri

2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda adını finale yazdıran milli boksör Büşra Işıldar'ın hayatı ve spor kariyeri merak ediliyor. Kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli boksör, Avustralyalı rakibi Sue Emma Greentree’yi 4-2 yenerek finale yükseldi.

Milli boksörün tarihi başarısının ardından, "Büşra Işıldar kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı.

BÜŞRA IŞILDAR KİMDİR?

Büşra Işıldar, 1 Ocak 2002’de İstanbul’da doğdu. Boks kariyerine 14 yaşında başlayan Işıldar, 2017 yılında İstanbul şampiyonu oldu. Aynı yıl Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksör, 2018 ve 2019 yıllarında da Türkiye şampiyonu olarak kariyerinde büyük bir basamak atladı.

Büşra Işıldar, Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası’nda 80 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. 2018’de Rusya Anapa’da +80 kilo, 2019’da Bulgaristan Sofya’da +81 kilo kategorilerinde Avrupa şampiyonlukları elde etti.

2021 yılında Polonya’da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası kadınlar 81 kilo finalinde altın madalya kazanan Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonu ünvanına sahip oldu.

