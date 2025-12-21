Receb ayıyla birlikte üç ayların bereketi idrak edilmeye başladı. Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Kadir Gecesi ise 16 Mart’ta idrak edilecek.

Receb, şaban ve ramazanı kapsayan, içerisinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar bugün başladı. Hicri ay hesaplamalarına göre 2025’te 1 Ocak’ta başlayan üç aylara bu sene ikinci defa girilecek.

Üç aylar Müslümanlara dinî hassasiyet ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını gözden geçirme, yenileme ve manevi olarak zenginleşme imkânı sunuyor. Bu dönem içerisinde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi birçok mübarek gece de kutlanacak.

Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili 15 Ocak’ta “ramazanın müjdecisi” olarak bilinen Berat Kandili ise 2 Şubat’ta idrak edilecek.

Müslümanlarca “on bir ayın sultanı” olarak nitelendirilen ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak. Kur’ân-ı kerimde “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart’ta... Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte ise Müslümanlar, 20 Mart’ta Ramazan Bayramı’nı karşılayacak.

