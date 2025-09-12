Türkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EuroBasket 2025 finali canlı yayın bilgileri

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) namağlup finalist olarak kupaya yürüyor. A Milliler, yarı final maçında Yunanistan'ı 94-68 devirerek adını tam 24 yıl aradan sonra finale yazdırdı.

12 Dev Adam'ın finaldeki rakibi Almanya olurken, "Türkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları da merak ediliyor.

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye, 14 Eylül Pazar günü Almanya ile Avrupa şampiyonluğunu kazanmak adına kıyasıya mücadele edecek. EuroBasket 2025 final maçı saat 21.00'da başlayacak.

86 milyonun heyecanla beklediği Türkiye-Almanya finali, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

12 DEV ADAM BİR KEZ DAHA FİNALDE

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıkacak. A Milliler, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.