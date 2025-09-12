Türkiye'nin finalde rakibi kim oldu? 12 Dev Adam EuroBasket 2025'te tarih yazıyor
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarih yazan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. 86 milyonun büyük bir heyecanla takip ettiği karşılaşmanın ardından, 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 finalindeki rakibinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) tarih yazıyor. Yarı final maçında Yunanistan'ı 94-68'lik skorla deviren Türkiye, adını finale yazdırdı. 12 Dev Adam, tam 24 yıl aradan sonra EuroBasket'te final oynama şansı yakaladı.
86 milyonun tek yürek halinde izlediği tarihi mücadelenin ardından, "Türkiye'nin finalde rakibi kim oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı.
TÜRKİYE'NİN FİNALDE RAKİBİ KİM OLDU?
EuroBasket 2025 yarı final maçında Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar da Yunanistan'a karşı tarihi bir zafer kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda final oynama şansı elde etti.
Böylece Türkiye, finalde Almanya ile Avrupa şampiyonluğu için kıyasıya mücadele edecek.
EUROBASKET 2025 FİNAL TARİHİ
EuroBasket 2025'te final ve üçüncülük maçları 14 Eylül Pazar günü oynanacak.
Türkiye, aynı gün saat 21.00'de oynanacak final maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Tarihi mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
12 DEV ADAM YUNANİSTAN'I DEVİREREK TARİH YAZDI
Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Dorsey ile dış atışlardan skor üreten Yunanistan'a Ercan Osmani'nin basketleriyle karşılık veren A Milli Takım, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-22. Milliler, Ercan Osmani'nin 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin başında biraz toparlanan Yunanistan, Türkiye'nin baskısına karşılık veremedi. Yunanistan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 18. dakikada 21 sayılık fark yakaladı: 24-45. A Milli Takım, soyunma odasına 49-31 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlardan bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı 21'e çekti ve Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi.
Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi.