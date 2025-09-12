Türkiye'nin finalde rakibi kim oldu? 12 Dev Adam EuroBasket 2025'te tarih yazıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) tarih yazıyor. Yarı final maçında Yunanistan'ı 94-68'lik skorla deviren Türkiye, adını finale yazdırdı. 12 Dev Adam, tam 24 yıl aradan sonra EuroBasket'te final oynama şansı yakaladı.

86 milyonun tek yürek halinde izlediği tarihi mücadelenin ardından, "Türkiye'nin finalde rakibi kim oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE'NİN FİNALDE RAKİBİ KİM OLDU?

EuroBasket 2025 yarı final maçında Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar da Yunanistan'a karşı tarihi bir zafer kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda final oynama şansı elde etti.

Böylece Türkiye, finalde Almanya ile Avrupa şampiyonluğu için kıyasıya mücadele edecek.

EUROBASKET 2025 FİNAL TARİHİ

EuroBasket 2025'te final ve üçüncülük maçları 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

Türkiye, aynı gün saat 21.00'de oynanacak final maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Tarihi mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

12 DEV ADAM YUNANİSTAN'I DEVİREREK TARİH YAZDI