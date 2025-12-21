Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı çıktığı 5 maçta puan sevinci yaşayamazken gol atma başarısı da gösteremedi.

Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı beşinci müsabakasına çıkan Emre Belözoğlu, sahadan bir kez daha hüsranla ayrıldı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Belözoğlu yönetiminde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken 45 yaşındaki teknik adam bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

5 MAÇTA 0 ÇEKTİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıkan Emre Belözoğlu, puan alamazken takımları bu karşılaşmalarda gol de atamadı.

İŞTE O MAÇLAR

Başakşehir 0-7 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Başakşehir

MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray 4-0 Antalyaspor

Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

