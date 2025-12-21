Türkiye Gazetesi
Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı yine hüsran yaşadı: 18-0
Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı çıktığı 5 maçta puan sevinci yaşayamazken gol atma başarısı da gösteremedi.
Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı beşinci müsabakasına çıkan Emre Belözoğlu, sahadan bir kez daha hüsranla ayrıldı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Belözoğlu yönetiminde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken 45 yaşındaki teknik adam bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.
5 MAÇTA 0 ÇEKTİ
Teknik Direktör Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıkan Emre Belözoğlu, puan alamazken takımları bu karşılaşmalarda gol de atamadı.
İŞTE O MAÇLAR
Başakşehir 0-7 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Başakşehir
MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-0 Antalyaspor
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa
