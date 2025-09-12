Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 finalinde parkeye çıkacak

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) tarih yazmaya devam ediyor. Tam 24 yıl aradan sonra şampiyonada yarı finale yükselen A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68'lik skorla devirerek adını finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı takımın finaldeki rakibi Almanya olurken, "Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları da arama motorlarında öne çıktı.

Türkiye, 14 Eylül Pazar günü final maçında Almanya ile şampiyonluk adına kıyasıya mücadele edecek.

EuroBasket 2025 fikstürüne göre karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Tarihi mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Dorsey ile dış atışlardan skor üreten Yunanistan'a Ercan Osmani'nin basketleriyle karşılık veren A Milli Takım, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-22. Milliler, Ercan Osmani'nin 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında biraz toparlanan Yunanistan, Türkiye'nin baskısına karşılık veremedi. Yunanistan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 18. dakikada 21 sayılık fark yakaladı: 24-45. A Milli Takım, soyunma odasına 49-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlardan bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı 21'e çekti ve Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi.