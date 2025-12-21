Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye karşısında yaşadığı stratejik sıkışma yeni bir boyut kazandı. Atina basını ve Yunan hükümetine yakın isimler, Gazze’nin ardından bu kez Suriye’de rol alma arayışının gündeme geldiğini açıkça yazdı.

Yunanistan’ın sadece Gazze’ye değil, Türkiye’nin bölgedeki artan etkisi nedeniyle Suriye’ye de müdahil olmayı hedeflediği Atina basınında açık şekilde yer aldı.

Kathimerini’de paylaşılan değerlendirmelere göre Atina Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli bir denklem kurmaya çalışıyor.

ATİNA İTİRAF ETTİ: SURİYE GÜNDEMİ MASADA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in dış politika danışmanı Sotiris Serbos, ülkesinin Gazze’nin yanı sıra Suriye’de de rol alma arzusunu gizleyemedi.

Serbos, henüz netleşmiş bir plan bulunmadığını kabul etti ancak bu yönde güçlü bir "siyasi irade" olduğunu açıkça dile getirdi.

"Sadece Gazze’ye değil, Türkiye’nin rolü nedeniyle Suriye’ye de müdahil olmak zorundayız"

SURİYE HEDEFİ NETLEŞİYOR

İsrail merkezli N12’ye göre Yunanistan, Gazze’nin ardından Suriye’de de sahada yer alma arayışında.

Atina’nın bu ilgisi, Suriye’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumuyla ilişkilendiriliyor. Haberde, Türkiye’nin Suriye’deki siyasi ve askeri varlığının bu yaklaşımın temel arka planını oluşturduğuna değinildi.

STRATEJİK KALE HAYALİ

İsrail'in de sözcülüğünü yapan Serbos, Yunanistan ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de Batı’ya karşı “denge unsuru” ve “stratejik kale” rolü üstlenebileceğini savundu. İki ülkenin yaklaşımının, doğrudan Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinine karşı kurgulandığını da açıkça itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Yunan medyası, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ortak bir hızlı müdahale gücü kurulmasının değerlendirildiğini yazdı.

The Jerusalem Post’un haberine göre planlanan askeri güç yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşacak. Bu yapıda 1.000 İsrailli, 1.000 Yunan ve 500 Rum askerin yer alması öngörülüyor.

Gücün kara, hava ve deniz unsurlarıyla kısa sürede konuşlandırılabilir şekilde tasarlanması planlanıyor.

İSRAİL-YUNAN YAKINLAŞMASININ ARKASINDAKİ GERÇEK

İsrailli kaynaklar da Tel Aviv ile Atina arasındaki temasların temelinde Türkiye’ye yönelik ortak rahatsızlıkların bulunduğunu aktardı.

N12’ye konuşan bir İsrailli yetkili, Yunanistan’ın Türkiye’nin Washington’daki özel konumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini ve İsrail’i Ankara’ya karşı mesaj verebilecek bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

ENERJİ VE SAVUNMA ZİRVESİ: MESAJ ANKARA’YA

İsrail’de yapılacak Netanyahu–Miçotakis–Hristodulidis zirvesinde enerji ve savunma iş birliği ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Akdeniz’de enerji projeleri ve IMEC koridoru masaya yatırılırken, büyük bir silah anlaşmasının da görüşülmesi bekleniyor.

