Yunan basını çarpıttı, Şam gerçeği açıkladı: Türkiye’nin yanındayız

Yunanistan merkezli Protothema gazetesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki diplomatik hamlelerini çarpıtarak yeni bir dezenformasyona imza attı.

Haberde, Suriye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’la birlikte hareket edebileceği öne sürüldü ve “Yunan diplomatların Şam’dan bu yönde taahhüt aldığı” iddia edildi.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurmaya çalıştığı diplomatik plan, Şam’ın tavrıyla boşa çıkmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Atina’daki görüşmede net konuşarak Türkiye’ye karşı blokta yer almayacaklarını açıkladı. Ancak Yunan basını Protothema, bu gelişmeyi çarpıtarak dezenformasyona dönüştürdü.

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan diplomatik kaynaklara göre, Atina yönetimi, Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte Suriye’yi üçlü formata dahil etmek istedi. Ancak Bakan Şeybani toplantıda açık bir dille şunları söyledi:

Gerçek tabloya rağmen, Yunanistan merkezli Protothema gazetesi haberi farklı bir şekilde servis ederek dezenformasyona başvurdu.

Haberde, Suriye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’la birlikte hareket edebileceği öne sürülerek şu ifadeler yer aldı:

“Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, BM Genel Kurulu oturumları sırasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la üçlü toplantıyı kabul etti. Bu görüşme, Şam ile açık kanalları sürdürmek ve Türkiye’nin girişimlerine karşı denge kurmak açısından kritik öneme sahip."

Diplomatik kaynaklar ise söz konusu iddiayı sert dille yeniden yalanladı.

Kaynaklar, “Suriye’nin Ankara’ya karşı bir blokta yer almayacağı açık ve nettir. Yunan basını gerçeği çarpıtarak kamuoyuna yanlış bilgi sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Yunan basını, Türkiye-Mısır yakınlaşmasını Atina’da alarm zillerini çaldıran bir gelişme olarak yansıttı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır, Türkiye ile deniz sınırlaması müzakerelerine başlama cazibesine kapılırsa, Doğu Akdeniz’de büyük bir kriz patlak verebilir ve Yunan-Mısır stratejik ilişkisi sabote edilebilir.”

Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında bulunan zengin hidrokarbon yataklarından çıkarılan doğalgazın Avrupa pazarına satışı için, Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi önem taşıyor. Bu doğal kaynakların Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden Avrupa pazarına satışı çok daha uygun maliyetli ve pratik anlamda kolay bir süreç.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun 2010’da yaptığı bir araştırmaya göre, Akdeniz’e kıyısı olan Mısır, Lübnan, Suriye, Filistin, Türkiye ve İsrail’in paylaştığı Şam Havzası’nın toplam doğal gaz rezervi 3. 450 milyar metreküp ve petrol rezervi 1,7 milyar varil olarak belirlenmiş ve bu, bölgede deniz enerjisi keşif sahalarının genişletilmesine ilgiyi artırmıştı.