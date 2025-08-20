Ankara’dan Libya ve Mısır’a çifte hamle! Yunanistan Suriye’de eldeki taşı kaybetti

DIŞ HABERLER—Türkiye, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek yeni bir diplomatik hamleye hazırlanıyor. Libya ile askeri iş birliği ve deniz yetki mutabakatı yeniden masaya yatırılırken, Türkiye'nin aynı anda Mısır’la da stratejik bir açılım süreci başlattığı öğrenildi.

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı, sadece sahada değil, diplomasi masasında da etkisini artırıyor.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı diplomatik kaynaklara göre, Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler’e sunduğu son nota sonrası Libya yönetimi, Türkiye lehine yeni bir diplomatik hamleye hazırlanıyor.

TRABLUS'TA TATBİKAT

Geçtiğimiz hafta TCG Kınalıada korveti, Trablus limanını ziyaret etti ve Libya donanmasına ait Shafaq gemisiyle ortak deniz geçiş tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Al-Haddad da katıldı. Aynı günlerde, doğudaki Hafter cephesinden de Ankara’ya sıcak mesajlar geldi. Hafter’in oğulları Saddam ve Belkasım Hafter, Türk yetkililerle art arda temas kurdu.

"ATİNA'NIN BM ÇIKIŞI KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde BM’ye sunduğu yedi sayfalık itiraz dosyasında, Libya’nın Türkiye ile imzaladığı deniz mutabakatı "hukuka aykırı" olarak nitelendirilmiş, Girit’in güneyindeki arama sahaları üzerinde "Yunan egemenliği" iddia edilmişti.

TRABLUS HAZIRLIKTA: HARİTALI CEVAP YENİDEN GELİYOR

Ancak diplomatik kaynaklar, Libya’nın da BM’ye yeni bir karşı bildirim hazırladığını ve bu bildirimin Türkiye ile yapılan mutabakatı uluslararası hukuk çerçevesinde savunacağını belirtiyor. Belgede, 2019 mutabakatına dayalı güncel haritalar yer alacak.

YUNANİSTAN'IN 'SURİYE PLANI' ELİNDE PATLADI

Türkiye ile Libya arasında Trablus açıklarında gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatı Atina’da yankı uyandırırken, Yunanistan’ın buna karşılık geliştirmeye çalıştığı diplomatik planın boşa çıktığı öğrenildi.

Turkiyegazetesi.com.tr’nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Atina yönetimi, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani’yi Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı konumlandırmaya çalıştı ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

ÜÇLÜ PLAN ÇÖKTÜ: SURİYE, TÜRKİYE'YE KARŞI POZİSYON ALMADI

Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani arasında Atina’da gerçekleşen görüşmede, Atina yönetimi Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte üçlü diplomatik format önerdi. Plan, Doğu Akdeniz enerji sahalarında Türkiye’nin etkisini dengelemek amacı taşıyordu.

Ancak kaynaklar, Bakan Şeybani’nin bu teklifi açık bir dille reddettiğini ve toplantıda şu ifadeyi kullandığını aktardı:

"Suriye, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurulacak herhangi bir blokta yer almaz. Ankara’nın bölgedeki meşru çıkarlarını gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz."

Aynı kaynaklara göre, Şeybani bu pozisyonunu toplantı boyunca sürdürdü ve üçlü planın gündeme gelmesine rağmen Suriye tarafının bu yapıya dâhil olmayacağını net biçimde vurguladı.

3. RAUNT: TÜRKİYE'DEN MISIR'A SÜRPRİZ TEKLİF YENİ DENİZ MUTABAKATI MI GELİYOR?

Türkiye ile Libya arasındaki askeri ve diplomatik yakınlaşmanın ardından, Ankara bu kez Mısır’a yöneldi. Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, Kahire’ye uluslararası hukukla uyumlu ve ekonomik açıdan cazip bir deniz yetki paylaşım haritası sundu.

Yunanistan ile 2020 yılında deniz yetki alanları konusunda kısmi bir anlaşma imzalayan Mısır, Ankara’dan gelen teklif sonrası denklemi yeniden değerlendirmeye başladı. Türkiye’nin önerdiği deniz bölgesi, Kıbrıs’ın yaklaşık üç katı büyüklüğünde. Bu da, Yunanistan’ın sunduğu haritaların çok ötesinde ekonomik fırsatlar içeriyor.

Ankara'nın teklifi, yalnızca daha fazla alan değil; aynı zamanda uluslararası deniz hukukuna tam uyum ve enerji arz güvenliği açısından güçlü teminatlar da sağlıyor.

Kaynaklara göre artık Ankara–Kahire deniz yetki mutabakatı önünde ciddi bir engel kalmadı.

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan diplomatik kaynaklar, Mısır’ın bu teklif sonrası sahaya yeniden çekileceğini belirtiyor. Ankara’nın sunduğu harita, Kahire’ye yalnızca yeni bir deniz alanı değil, aynı zamanda siyasi denge ve ekonomik kazanç sunuyor.

ENERJİ KORİDORUNUN KALBİ MISIR OLABİLİR

Doğu Akdeniz'in doğalgaz kaynakları, Süveyş Kanalı'nın jeopolitik önemi ve Avrupa’nın enerji açlığı göz önünde bulundurulduğunda, Mısır’ın Türkiye ile kuracağı denizcilik ortaklığı, ülkeyi sadece bölgesel değil, küresel enerji haritasında da merkez ülke konumuna getirebilir.

Kaynaklara göre, bu anlaşma hayata geçerse Mısır: Yunanistan'a olan deniz bağımlılığını azaltacak, İsrail’e enerji açısından olan bağımlılığını dengeleyecek, Türkiye ile birlikte yeni ticaret yollarına kapı aralayacak, Ve Süveyş Kanalı üzerindeki güvenlik risklerini azaltacak.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında bulunan zengin hidrokarbon yataklarından çıkarılan doğalgazın Avrupa pazarına satışı için, Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi önem taşıyor. Bu doğal kaynakların Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden Avrupa pazarına satışı çok daha uygun maliyetli ve pratik anlamda kolay bir süreç.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun 2010’da yaptığı bir araştırmaya göre, Akdeniz’e kıyısı olan Mısır, Lübnan, Suriye, Filistin, Türkiye ve İsrail’in paylaştığı Şam Havzası’nın toplam doğal gaz rezervi 3. 450 milyar metreküp ve petrol rezervi 1,7 milyar varil olarak belirlenmiş ve bu, bölgede deniz enerjisi keşif sahalarının genişletilmesine ilgiyi artırmıştı.