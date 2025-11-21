Amazon'da görülmemiş kesinti! 14 bin kişi işten çıkarıldı
Amazon, 14 binden fazla işten çıkarma ile tarihindeki en büyük kadro azaltmayı gerçekleştirdi. Kesintiler en çok mühendisleri etkiledi.
- Amazon, 14 binden fazla çalışanını işten çıkardı.
- Bu, şirketin 31 yıllık tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasıdır.
- İşten çıkarmalardan en fazla mühendislik kadroları etkilendi.
- Kesintiler bulut bilişim, cihazlar ve perakende dahil hemen her bölümü kapsadı.
- CEO Andy Jassy, bürokrasiyi azaltarak verimliliği artırmayı ve "startup kültürü" oluşturmayı hedefliyor.
Amazon, geçen ay duyurduğu 14 binden fazla işten çıkarma ile şirketin bulut bilişim, cihazlar, reklam, perakende ve market gibi hemen her bölümünü etkiledi.
14 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI: MÜHENDİSLER EN FAZLA ETİKELENEN OLDU
Ancak en fazla kesinti mühendislik kadrolarında yaşandı.
CNBC'den edinilen bilgilere göre New York, Kaliforniya, New Jersey ve Amazon’un merkezi Washington eyaletlerine sunulan belgelerde, bu eyaletlerdeki 4 bin 700’den fazla işten çıkarmanın yaklaşık yüzde 40’ının mühendislerden oluştuğu görüldü.
İşten çıkarmalar, Amazon’un 31 yıllık tarihindeki en büyük kesinti olarak kayda geçti. Amazon, bu yıl teknoloji şirketlerinin işten çıkarmalarını artırdığı geniş bir listeye katıldı; 2022’den bu yana Covid sonrası düzenlemelerle teknoloji sektöründe toplam 113 bin işten çıkarma gerçekleşti.
Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin kültürünü "dünyanın en büyük startup’ı" gibi işletmek amacıyla yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Daha az hiyerarşi, daha az bürokrasi ve verimlilik artışı hedefleniyor.