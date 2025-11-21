Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini belirtip antrenmanlara çıkmayan Portekizli futbolcu Rafa Silva için ülkesinden olay bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlılar, büyük bir krize neden olan 32 yaşındaki futbolcuyu bonservis geliri elde ederek göndermenin planlarını yaparken Silva'nın bedelsiz bir şekilde ayrılacağı öne sürüldü.

Siyah beyazlılarda krize neden olan Rafa Silva, ayrılık kararının ardından sakatlık gerekçesiyle idmanlara çıkmazken Portekiz'den çarpıcı bir iddia geldi.

"BEDELSİZ AYRILACAK" İDDİASI

Record gazetesinin müdürü Sérgio Krithinas, Portekizli yıldızın devre arasında Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılabileceğini ileri sürdü.

"BU SAVAŞTA GALİP OLACAK"

Krithinas, Rafa Silva'nın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını iddia etti ve “Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak” dedi.

"ANLAŞMAZLIĞI FIFA'YA TAŞIYACAK"

Beşiktaş'ın Rafa Silva krizini FIFA'ya taşımak için avukatlarla görüştüğünü söyleyen Portekizli gazeteci, Benfica'nın da Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ettiğini kaydetti.

TAKIMDA KRİZ ÇIKARDI

Ayrılma kararını Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'a bildiren yıldız oyuncu, bel ağrısı şikayetiyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Siyah beyazlı kulüp, Portekizli futbolcunun MR'a girdiğini ve patolojik bulguya rastlanmadığını açıkladı.

