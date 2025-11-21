Serie A'da geride kalan 11 haftada 10 puan toplayabilen Cagliari'de Sportif Direktör Massimo Rastelli, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy hakkında yöneltilen soruyu cevapladı.

Cagliari Sportif Direktörü Massimo Rastelli, "Hücum hattına gelince, Esposito, Pavoletti, Semih ve Borrelli, Cagliari için yeterli profiller mi? Belotti'nin yokluğunu telafi etmek için transfer döneminde başka bir santrfora ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

"HIZLA GELİŞMELERİ GEREKİYOR"

Bonservisi Beşiktaş'ta olan Semih Kılıçsoy'un aralarında olduğu futbolcular hakkında CagliariNews24'e konuşan Rastelli, "Belotti'nin yokluğuyla birlikte ileride önemli bir referans noktası kaybedildiği açık. Pavoletti dışında kariyerlerinde çok fazla gol sayısına ulaşmış forvetler yok. Cagliari bu golleri sadece onlardan değil, orta sahaların ceza sahasına koşularından, savunmacıların bazı duran toplarda katkısından bulmak zorunda kalacak. Ayrıca diğer oyuncuların da hızlı biçimde gelişmesini, gol yolunda daha fazla istikrar yakalamalarını ummak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy

8 MAÇA ÇIKTI, GOLÜ YOK

Satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 8 maçta 152 dakika görev yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gçsterilen Kılıçsoy, gol veya asist katkısı veremedi.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası