Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6'ya geriledi Su seviyesindeki düşüşle birlikte baraj havzasındaki eski köprü ve yapılar yeniden görünür hale geldi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle yurdun birçok bölgesinde barajlar alarm veriyor. Bazı kentlerde zaman zaman kontrollü su kesintileri gündeme gelirken, bazılarında ise tasarruf çağrıları yapılıyor.

SEVİYE YÜZDE 6'YA KADAR İNDİ

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 20.29'a kadar inerken, megakentin yanıbaşındaki Kocaeli'de de alarm verildi. Kentin en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 6 olarak ölçüldü.

Tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan barajda şu anda yalnızca 3 bin 394 milyon metreküp su kaldı. Yaz aylarında beklenen yağışın düşmemesi, sonbahar ayında da hala beklenen yağışların gerçekleşmemesiyle birlikte barajın doluluk oranı her geçen gün düşmeye devam ediyor.

ESKİ YAPILAR GÜNYÜZÜNE ÇIKTI

Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü ve yapılar yeniden görünür hale geldi. Dron ile barajın kuraklığı havadan görüntülendi.

