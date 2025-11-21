Türkiye genelinde 30 büyükşehirdeki fiyatlar dikkate alındığında, 1+1 dairelerin ortalama fiyatları 1 milyon 414 bin TL’den başlıyor ve 4 milyon 374 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ortalama satış fiyatına oranla ortalama kira bedeli dikkate alındığında, Kayseri yıllık %13,16 getiri ile ilk sırada yer alıyor. Onu Malatya ve Kahramanmaraş takip ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi %8 sınırına kadar geriliyor.

Türkiye’de bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %16,2’lik artışa işaret etti. Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarında da en fazla 1+1 daireler tercih edilmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde 30 büyükşehirdeki fiyatlar dikkate alındığında, 1+1 dairelerin ortalama fiyatları 1 milyon 414 bin TL’den başlıyor ve 4 milyon 374 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ancak kira getirilerine göre bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.



1+1 DAİRE FİYATLARI VE KİRA GETİRİLERİ

Endeksa verilerine göre Ekim 2025 itibarıyla, 30 büyükşehirde 1+1 konutların ortalama fiyatları ve ortalama yıllık kira getirileri şöyle oluşuyor:

-Kayseri: 1.617.899 TL (%13,16)

-Malatya: 1.528.260 TL (%11,77)

-Kahramanmaraş: 1.576.538 TL (%11,62)

-Şanlıurfa: 1.426.104 TL (%11,13)

-Gaziantep: 1.414.465 TL (%10,84)

-Adana: 1.602.645 TL (%10,77)

-Erzurum: 1.850.255 TL (%10,16)

-Hatay: 1.734.950 TL (%10,16)

-Diyarbakır: 1.812.104 TL (%10,00)

-Konya: 1.721.395 TL (%9,96)

-Sakarya: 1.913.400 TL (%9,34)

-Mersin: 2.153.400 TL (%9,03)

-Van: 1.755.960 TL (%8,85)

-Tekirdağ: 2.384.040 TL (%8,68)

-Bursa: 2.284.880 TL (%8,66)

-Kocaeli: 2.991.940 TL (%8,63)

-Eskişehir: 1.947.720 TL (%8,45)

-Manisa: 2.699.220 TL (%8,32)

-Ankara: 3.715.656 TL (%8,28)

-İzmir: 3.083.685 TL (%8,08)

-İstanbul: 4.374.090 TL (%8,03)

-Trabzon: 2.703.360 TL (%7,95)

-Denizli: 2.010.030 TL (%7,94)

-Muğla: 3.665.880 TL (%7,90)

-Samsun: 2.298.890 TL (%7,54)

-Antalya: 3.236.859 TL (%7,35)

-Balıkesir: 3.158.280 TL (%7,25)

-Aydın: 3.216.660 TL (%6,49)



RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Sanayi ve üniversite şehri de olarak da bilinen Kayseri, 1+1 konutlarda, satış fiyatına göre en yüksek yıllık kira getirisini sunan il olarak öne çıkıyor.

-Türkiye genelinde büyükşehirler bazında ortalama fiyatlara göre 1+1 konutların en ucuz olduğu ilk 3 şehir ise Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya… Bu 3 şehir de 1+1 konutlarda kira getirisi en yüksek iller arasında yer alıyor.

İSTANBUL İLK 10’DA YOK

-İstanbul, 1+1 konut tipinde 4 milyon TL ortalama fiyatı aşan tek şehir olarak öne çıkarken; konut yatırımcısının ilk tercihi olan mega kent, yıllık kira getirisinde ilk 10 il arasında yer almıyor.

-Konya, Eskişehir, Bursa gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu büyük şehirler yıllık kira getirisinde orta sıralarda konumlanıyor.

TURİZM ŞEHİRLERİ SONLARDA

-Marmara Bölgesinde Sakarya, %9,34 getiri ile en fazla getiri sunan il oluyor.

-Ankara ve İzmir’in yanı sıra Antalya, Muğla ve Aydın gibi turizmde öne çıkan şehirler ise daha pahalı konut fiyatları sebebiyle 1+1 konutlarda daha düşük getiri vadediyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

