Meteoroloji verilerine göre son 52 yılın en kurak dönemini geçiren ve geçen yıla göre yüzde 26 daha az yağış alan Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde de sular çekildi. Bu durumu fırsata çeviren vatandaşlar da suların çekildiği alanlarda tarım yapmaya başladı. Vatandaşlar suyun boşalttığı alanlara marul, lahana ve baklagiller gibi ürünler ekti. Çiftçi şimdi gölde suyun çekildiği alanda hasat zamanını bekliyor.

"BU YIL YAĞIŞLI GEÇMEZSE 2026 YILI ÜLKEMİZ İÇİN FELAKET OLUR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bütün dünyada küresel ısınmanın etkilerini hissediyoruz. Temiz su kaynaklarımız azaldı. Adana bölgesinde tarımsal alanda kullanabileceğimiz 2-3 yıllık suyumuz kaldı. Elektrik santralinin 1 Kasım'da başlattığı çalışma nedeniyle yılbaşına kadar ovaya hiç su verilmeyecek. Ovada soğan, buğday, lahana ve marul ekildi. Mevcut bahçelerimizin de suya ihtiyacı vardı. Birkaç gün yağan yağmur biraz rahatlattı. Eğer bu kış yağışlı geçmezse 2026 yılı ülkemiz için felaket olur" ifadelerini kullandı.

"KIŞIN YAĞIŞ OLURSA EKİLEN ALANLAR SU ALTINDA KALIR"

Doğan, Seyhan Barajı'nda suların çekilmesiyle etrafında 1 kilometreye varan alanlar oluştuğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çiftçiler de suyun çekilesini fırsat bilerek ürün ekmeye başladı. Kışın yağmur yağar ve oraya su verilirse ekilen ürünler su altında kalacak. Çiftçiler kurak geçtiği için o boş alanları değerlendirmiş. Suyun çekildiği yere yakın olan toprak verimli olur, ancak aşağıya doğru ekilirse ürün verimsiz olur."

Bu arada suların çekildiği alana ekim yapan bazı çiftçiler drone ile görüntülendiğini görünce taş atarak tepki gösterdi.

MAHMUT EKİNCİ

