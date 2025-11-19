Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde E.T. adlı şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple annesi ve ağabeyini evlerinde silahla öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunun cansız bedenine ulaştı. Şüpheli, gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir şahıs, anne ve ağabeyini yataklarında öldürdü.

ANNESİ VE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir apartmanda E.T.(26), henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi ve annesini sabah saatlerine doğru yataklarında silahla vurarak öldürdü.

Diyarbakır’da dehşet evi! Annesi ve ağabeyini yataklarında katletti

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla ekipler içeri girdi. Yapılan kontrollerde anne İlknur (52) ve ağabey Onur’un (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Diyarbakır’da dehşet evi! Annesi ve ağabeyini yataklarında katletti

GÖZALTINDA

İkna sonucu gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası