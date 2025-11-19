Milyonlarca İstanbulu, kış mevsimini gelmesiyle beraber "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?"sorusunun cevabını merak bekliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) , kar yağışının İstanbul'a ne zaman geleceği hakkında bilgi verdi. İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul'da kar yağışı, İstanbullular tarafından merak ediliyor. Özellikle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgaları, kar yağışının habercisi oldu.

Birçok kişi "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna cevap aramaya başladı.

İstanbul'a kar yağışının Aralık ayının sonları ya da Ocak ayının ilk haftalarında işaret edilmektedir.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde Çatalca, Beykoz ya da Aydos gibi ilçelere ilk kar tanelerinin sıfırın altına inmesiyle beraber ilerleyen dönemde görülebilme ihtimali bulunmaktadır.

Şu an itibarıyla (19 Kasım 2025), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yakın zamanda kuvvetli kar yağışı uyarısı bulunmamaktadır. Güncel bilgiler için MGM'nin resmi internet sitesini takip edilmesi önemlidir.

SEVCAN GİRGİN

