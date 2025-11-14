İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı • Malatya
Lapa lapa kar yağdı, yollar beyaza büründü!
Malatya’da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırırken, bazı köy ve mahalle yollarında ulaşım aksadı.
Malatya'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek rakımlı kırsal alanlarda karla karışık yağmur ve kara dönüştü.
Akçadağ-Kozluca ile Darende-Ayvalı mevkilerinde kar yağışının yoğunlaştığı bölgede yağışın aralıklarla devam ettiği bildirildi.
Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı mahalle ve köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kar yağışı nedeniyle sürücülere dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.
