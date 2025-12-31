31 Aralık 2025 hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, yılın son gününde kar beklenen illeri duyurdu. Keskin düşen sıcaklık birçok kentte aynı şekilde devam edecek, bu düşüşün getirdiği kar yağışı ise yeni yılın beyaz örtüyle karşılanmasına neden olacak. Peki bugün hava nasıl olacak ve uyarı alan iller hangileri? İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Edirne ile Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden (40-60 km/saat), İç Ege, İç Anadolu'nun güneybatısı ile Doğu Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan (40-60 km/saat), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

45 KENTE SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilerde, tam 45 kent için 'sarı kodlu uyarı' verildi. Yılın son gününde uyarı alan bu kentlerde kuvvetli kar, fırtına ve sağanak beklendiği ifade edilirken; bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte sarı kod ile uyarı alan o iller: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Kilis, Osmaniye, Düzce. İşte il il, bölge bölge günün tahminleri...

MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, Bilecik çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. BURSA 3°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ÇANAKKALE 3°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu İSTANBUL 3°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KIRKLARELİ -3°C, 2°C

Çok bulutlu

EGE Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 0°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ 6°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu İZMİR 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı MUĞLA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyılarında kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ADANA 6°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY 2°C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ISPARTA 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman, Kayseri, Niğde ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney batısında güney ve güneybatı yönlerden (40-60 km/saat), güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ESKİŞEHİR -1°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KAYSERİ -6°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. KONYA 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU -2°C, 0°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı DÜZCE 1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP 5°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ZONGULDAK 3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı RİZE 4°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN 6°C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM -17°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı KARS -17°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı MALATYA -6°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor. VAN -12°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BATMAN -14°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı GAZİANTEP -2°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor. MARDİN -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

