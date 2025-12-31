ABD Başkanı Trump’ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesi ve Türkiye’ye F-35’lerin satışına yeşil ışık yakması hem İsrail’i hem de Yunanistan’ı endişelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme hem İsrail hem de Yunan medyasında geniş yer buldu.

“Umarım Netanyahu, Suriye ile iyi geçinir. Yeni Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok çalışıyor” diyen Trump, Suriye’de, 10 Mart Mutabakatı’na uymazsa operasyon düzenlenecek olan terör örgütü YPG/SDG’ye hava desteği vereceği öne sürülen İsrail’e bu yolu kapattı. Suriye’de DEAŞ ile mücadeleyi Şam yönetimine bırakan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu sözler sarfetti. “Erdoğan benim iyi bir dostum. Ben de saygı duyuyorum, Netanyahu da saygı duyuyor. İsrail ile Türkiye bir sıkıntı yaşamayacaklar” sözlerinin F-35 satışına yeniden ışık yakması Tel Aviv ve Atina’yı endişelendirdi. Şer ittifak, Florida’daki görüşmeye geniş yer ayırdı..

>> İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Trump’ın ifadelerinin bölgesel dengelerde yaşanabilecek bir değişimin sinyallerini verdiği yorumunu yaptı. Görüşmenin ardından Trump’ın Türkiye ile ilgili önemli ifadeler kullandığını duyuran Haaretz “Trump, Türkiye ve Erdoğan ile olan iyi ilişkilerini vurguladı. Trump’ın ifadeleri, ABD-Türkiye ilişkilerinin derinliğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı” diye yazdı.

>> Tel Aviv merkezli Calcalist “Trump, Türkiye’ye F-35 satışına yeniden yeşil ışık yaktı” ifadelerini kullanarak “Trump, Türkiye’nin F-35’lere sahip olması durumunda bunları İsrail’e karşı kullanmalarına izin vermeyeceklerinin sözünü verdi. Türkiye’nin F-35 edinmesi İsrail’in bölgedeki hava üstünlüğünü sarsacak ve tehdit unsuru oluşturacaktır. Washington’ın tüm bunları hesaba katması gerekir” dedi.

>> Ynet ise “Trump bu hafta sürprizler olacağını duyurdu” başlıklı haberinde “ABD Başkanı, Türkiye’ye F-35 satışını tekrar gündeme getirdi ve değerlendirmenin ciddi bir şekilde sürdüğünü söyledi. Ayrıca Gazze’de Türk askeri sorusuna da ‘Bence iyi bir şey’ cevabını verdi. Yani anlaşılan Trump, Gazze’de faaliyet gösterecek istikrar gücüne Türkiye’yi dâhil etmeye kararlı” dedi.

>> Times of Israel gazetesi, Trump’ın Suriye’deki gelişmelere ilişkin yorumunu öne çıkarırken Suriye devriminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli rolü olduğuna dair sözlerine yer verdi.

>> İsrail merkezli Channel 14, Trump’ın Türk kuvvetlerinin Gazze’ye konuşlanması ihtimaline ilişkin sözlerini haberleştirirken “Türkiye harika, Erdoğan iyi” değerlendirmesi yaptığını belirtti.

“NETANYAHU TEPKİSİZ KALDI”

>> Yunan basınından Enikos haberinde “Trump, Türklere F-35 satışını ciddi bir şekilde düşündüklerini söyledi ve İsrail’e karşı kullanmayacaklarının sözünü verdi. Yunanistan’dan hiç söz etmedi bile. Beyaz Saray’ın Ankara’ya muhtemel satışı Atina’yı tehlikeye atar. Ancak şunu da hatırlatmak gerekiyor: Bu karar yalnızca ABD Başkanı’nın vereceği türden bir karar değil” dedi.

>> Nemesis ise “Trump, Türkiye’ye F-35 satışı konusunu yeniden gündeme getirdi ve Netanyahu’nun yanında Erdoğan’ı övdü” başlıklı haberinde “Hatta Netanyahu’nun da Erdoğan’a saygı gösterdiğini ifade etti. Tüm bu söylemler sırasında daha önce hem Atina’nın hem de Tel Aviv’in defalarca dile getirdiği kırmızı çizgilerinden biri olan F-35 mevzusunda Trump’ın açıklamaları kadar Netanyahu’nun donukluğu ve tepkisizliğine dikkat çekmek de önemli” ifadelerine yer verildi.

>> Oncamera.gr ise “Türkiye’ye F-35 satışı hâlâ değerlendiriliyor. Trump bunu Netanyahu’nun yanında bir kez daha dile getirdi. Kısacası ‘malumun ilanı’ oldu” ifadelerini kullandı.

