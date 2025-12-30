ABD siyasetinde sık sık gündeme gelen Donald Trump ile Elon Musk arasındaki ilişki, aylar sonra yeniden tartışma konusu oldu. İkilinin karşı karşıya geldiği ve kopma noktasına geldiği süreçte, perde arkasında dikkat çekici bir diplomasi yürütüldüğü ortaya çıktı. Washington Post’un aktardığına göre, gerilimi düşürmek ve Musk’ın siyasette farklı bir rota çizmesini engellemek için devreye giren isim Başkan Yardımcısı J.D. Vance oldu.

İkili arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği dönemde perde arkasında yoğun bir trafik yaşandı.

ARAYA GİREN İSİM: J.D. VANCE

Washington Post’a göre Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump ile Musk’ı yeniden aynı çizgide buluşturmak için aylar boyunca plan yaptı. Süreçte teknoloji dünyasının etkili isimlerinden David Sacks da devreye girdi.

Amaç, Musk’ın siyasette ayrı bir yol aramasının önüne geçmekti.

KÜSTÜLER Mİ?

Musk’ın Trump’ın bütçe tasarısını hedef alması gerilimi tırmandı. Ardından Epstein dosyalarıyla ilgili yaptığı ve kısa süre sonra sildiği paylaşım, ipleri daha da gerdi. Musk’ın “Amerika Partisi” çıkışı ise Washington’da alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Washington Post süreci şöyle aktardı:

"Başkan Yardımcısı J.D. Vance, gerilimin tırmandığı dönemde doğrudan Elon Musk’la temas kurmaya çalıştı. Ardından Musk’a yakın isimlerle kısa ve sınırlı görüşmeler yaptı.

Vance ayrıca Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ile arka kanal üzerinden temas kurdu. David Sacks’ın Musk’la yürüttüğü temaslarda ise kamuoyu önündeki sert çıkışların ülke açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu yönünde bir çerçeve benimsendi.

Vance bu süreç boyunca yoğun bir telefon trafiği yürüttü. Bu temasların ardından Musk, duyurduğu America Party girişiminden geri adım attı.

Kasım ayında Trump ve Musk’ın yeniden birlikte görüntü vermesi, ilişkilerde yumuşama sinyali olarak kayırlara geçmişti. Gazetenin görüştüğü bir kaynak ise Musk’ın etkili pozisyonda kalmayı önemsediğini ve bu rolün merkezinde yer almak istediğini aktardı. Bu nedenle ilerleyen dönemde yeni bir kopuş ihtimali de dışlanmıyor. Trump, Musk'ın taleplerini tekrardan reddedebilir"

GERİ VİTES VE TAVİZ SÜRECİNDE NELER OLDU?

Kulis bilgilerine göre Vance, Musk’a yakın isimlerle temas kurdu ve Musk’ın önem verdiği bazı başlıklarda adım atılmasını sağladı. Bunlardan biri, SpaceX ile bağlantılı bir ismin NASA adaylığının yeniden gündeme gelmesi oldu.

Arka plandaki hamleler sonrasında Musk siyasi parti söylemini geri çekmek zorunda kaldı.

BARIŞ KALICI MI?

Trump ve Musk’ın yeniden birlikte görüntü vermesi ilişkilerin yumuşadığını gösterse de, kaynaklara göre bu yakınlaşma kırılgan. Musk’ın siyasette etkili bir figür olma isteği, ileride yeni gerilimlerin kapısını aralayabilir.

Washington’da konuşulanlara bakılırsa, bu hikayede son söz henüz söylenmiş değil.

