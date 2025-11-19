FIFA açısından sorun yaşamamak için her sabah Ümraniye tesislerine giden Portekizli futbolcu, son olarak baldırında değil belinde ağrısı olduğunu belirterek antrenmanda yer almadı. Rafa Silva'nın sadece ağrıdığını söylediği yerlere masaj yaptırıp, tesislerden ayrıldığı belirtildi. Beşiktaş, oyuncuya iki seçenek sundu. Diğer futbolcuların da bu durumdan hoşnut olmadığı aktarıldı.

Beşiktaş ile ilişkisi bitme noktasına gelen Rafa Silva'nın, her şeyi 'profesyonel' şekilde devam ettirmeye çalıştığı aktarılıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdar Adalı ile yaşadığı krizin ardından siyah-beyazlılarda huzursuzluğa neden olan Portekizli yıldız, o günden beridir antrenmanlarda bulunmuyor. Silva, idmanlara çıkmamasına sebep olarak ise sakatlığını işaret ediyor. Rafa’nın son 3 gündür gösterdiği davranışlar da dikkat çekiyor. Her sabah antrenman öncesi arabasıyla tesislere giriş yapan Portekizli futbolcunun, kimseye selam vermeden sağlık heyetiyle buluştuğu söyleniyor.

Rafa Silva

MASAJ YAPTIRIYOR



Kulüp doktorlarına ağrıları olduğunu söyleyen Silva'nın, bu durumu gerekçe gösterip antrenmana çıkmadığı belirtiliyor. Takım arkadaşları idmandayken Rafa, masaj yaptırıyor. Antrenman bitince de yıldız futbolcu, arabasına binip Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılıyor.

Rafa Silva

MR'A GİRMESİ İSTENİYOR



Başkan Adalı, Rafa Silva'nın ağrılarını öne sürerek antrenmanlarda bulunmaması ve tesisleri sadece masaj için kullanması üzerine sağlık heyetine talimat verdi. 32 yaşındaki oyuncunun ağrıları için MR'a gitmesini söylediği aktarıldı. Sabah gazetesine göre Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın'ın ve yönetimin hala umutlu olduğu söyleniyor. Silva’nın bu tavırlarından vazgeçip antrenmanlara çıkmasını bekleyen Yalçın ve yöneticiler, krizin bitmesini ve yıldız oyuncunun takıma yeniden dönmesini istiyor.

ERENAY KOÇKAN

