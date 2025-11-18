Beşiktaş, kulübün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan’ın vefat ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü’nün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan hayatını kaybetti.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Eski Asbaşkanlarımızdan Levent Erdoğan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Levent Erdoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

EMRAH TASÇI

