Samsunspor maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta günlerdir devam eden Rafa Silva krizinde önemli bir gelişme yaşandı. Sakatlığını gerekçe göstererek, idmanlara çıkmayan Portekizli yıldız hakkında kulüpten dikkat çeken hamle geldi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 13'üncü haftasında Samsunspor ile 23 Kasım Pazar saat 17.00'de oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü.

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları

RAFA SILVA, MR'A GİRECEK

Tedavilerine devam edilen Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmanda yer almadı. Rafa Silva ise bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Portekizli futbolcunun, bugün sağlık sponsoru hastanede MR görüntülemesine gireceği belirtildi.

Rafa Silva

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

GÖKHAN KARATAS

