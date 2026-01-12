Kaydet

Karabük - Safranbolu karayolunun 5 Bin Evler köprü mevkiinde, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızın da etkisiyle savrulan araç, kaldırıma çıkarak korkulukları devirdi ve askıda kaldı. Kazanın ardından otomobilini bulunduğu yerden kurtaramayan sürücü, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında aracı olay yerinde terk ederek hızla uzaklaştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kazanın oluş anı ve sürücünün aracı bırakıp gitme süreci saniye saniye yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, trafiği tehlikeye atan ve kaldırımda asılı kalan aracı çekici yardımıyla otoparka çekerken, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün bulunması için inceleme başlattı.

