Beşiktaş'ta anjiyo operasyonu geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta anjiyo operasyonu geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yalçın, operasyon geçirmesinin ardından iyi olduğunu açıkladı.

Yalçın, "Geçirmiş olduğum operasyonun ardından arayarak ve mesaj göndererek yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler.” ifadelerine yer verdi.

BİR GÜN SONRA İDMANA ÇIKTI

Sergen Yalçın, pazartesi günü operasyon geçirmesinin ardından salı günü takımın başında antrenmanda yer almıştı.



EMRAH TASÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası