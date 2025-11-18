Bu hafta boyunca yurt genelinde hava yağışsız ve kurak olacak. Sıcaklıklar Ankara'da 18-19, İstanbul'da 20-21 ve İzmir'de ise 23-25 derece arasında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta için beklenen hava durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

KURAKLIK GELİYOR, YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Tekin, yurdun hafta boyunca yağışsız ve kurak havanın etkisi altında olacağı bilgisini verdi. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyleyen Tekin, özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun etkisini göstereceğini aktardı.

Trakya'nın batısında Kırklareli, Edirne çevreleri ile Kıyı Ege'de hafif orta kuvvette sağanak geçiş olacağını, yurdun batı kesimlerinde, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyden esen rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini ifade eden Tekin, denizcileri ve vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OALCAK?

Tekin, üç büyükşehirde bu hafta yağış beklenmediğini belirterek, sıcaklıkların İstanbul'da 20 ila 21, Ankara'da 18 ila 19 ve İzmir'de ise 23 ila 25 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

