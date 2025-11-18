AlBaraka Zirvesi bu yıl "Yeni Ufuklar: Müslüman Çoğunluklu Toplumların Ötesinde Küresel Piyasalarda İslam Ekonomisi" temasıyla düzenleniyor. Zirvenin açılışında konuşan AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, "Önümüzdeki 10 yıl içinde İslami finans ve helal ekonomisinin güçlerini birleştirerek bugün itibarıyla beklenen bütün rakamları iki katına çıkarabileceğimize inanıyorum. Yani 10 trilyon dolar civarından bir büyüklükten bahsetmek yerine 20 trilyon dolarlık bir büyüklüğü düşünebiliriz" diyor.

Bu yıl "Yeni Ufuklar: Müslüman Çoğunluklu Toplumların Ötesinde Küresel Piyasalarda İslam Ekonomisi" temasıyla dördüncüsü düzenlenen AlBaraka Zirvesi, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Zirvenin açılışında konuşan AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, Khalawi, İslami finansın 50 yıl önce "finansı inançla birleştiren" bir arayışla başladığını ve bugün "insan odaklı" bir değer ekonomisi haline geldiğini söyledi. Bu modelin Müslüman olmayan toplumlarda da kullanılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Khalawi, "Bu 50 yılda çok farklı ortaklarla önemli işbirlikleri gerçekleştirdik. Bu işbirlikleri olmasa bugün geldiğimiz noktada olamazdık" diye konuştu.

"20 TRİLYON DOLARLIK BİR BÜYÜKLÜĞÜ DÜŞÜNEBİLİRİZ"

İslami finansın yanı sıra dünyada "helal ekonomisinin" de hızla büyüdüğünü vurgulayan Khalawi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 10 yıl içinde İslami finans ve helal ekonomisinin güçlerini birleştirerek bugün itibarıyla beklenen bütün rakamları iki katına çıkarabileceğimize inanıyorum. Yani 10 trilyon dolar civarından bir büyüklükten bahsetmek yerine 20 trilyon dolarlık bir büyüklüğü düşünebiliriz. İslami finans ve helal ekonomisi arasında bu stratejik ittifakın kurulması, önümüzdeki 10 yıl içinde büyüklüğü en az iki katına çıkaracak büyük bir fırsat oluşturacaktır."

YAPAY ZEKA İÇİN YÜKSEK SERMAYA ARAYIŞI

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Lord Dominic Johnson da ülkesinin İslami finans açısından önemli bir merkez olduğunu dile getirdi. Geleneksel mekanizmaların yanı sıra İslami finansın fırsatlar sunduğunu kaydeden Johnson, İslami finanstaki en büyük tahvil ihracının 2014'te İngiltere'de gerçekleştirildiğini anımsattı.

İngiltere'de 9 milyon kişinin kripto para birimlerine yatırım yaptığı bilgisini paylaşan Johnson, "Bu olağanüstü bir rakam. Blockchain, ödeme, fiyatlandırma ve bu yeni işlem mekanizmalarına dair teknoloji gerçekten olağanüstü. Yapay zeka devrimini finanse etmek için oldukça yüksek miktarda sermayeye ihtiyacımız olacak. Bu yüzden geleneksel mekanizmaların yanı sıra alternatif sermaye mekanizmalarına da ihtiyaç var" diye konuştu.

Zirveye Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da katıldı.

CÜNEYT AKÇATEPE

