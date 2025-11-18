TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefiyle toplanan Komisyon, Cuma günü İmralı gündemine ilişkin oylama yapacak. MHP’li Feti Yıldız, “En kısa sürede İmralı’ya gideceğiz” dedi.

Komisyonun 17'nci toplantısının Kurtulmuş'un açılış konuşması sonrasında kapalı gerçekleşen bölümde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yaptığı ve milletvekillerinin sorularını cevapladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantının açık yapılan kısmında, son dönemde siyasi nezaket ve üslupla bağdaşmayan bazı söylemlere karşı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ortak açıklama metni okunmuş ve oylanarak ittifakla kabul edilmiştir. Komisyon, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirmek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00'te toplanacaktır."

"OYLAMA YAPACAĞIZ"

MHP Milletvekili Feti Yıldız toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Komisyonda cuma günü oylama olacak. En kısa sürece İmralı'ya gideceğiz" dedi.

KOMİSYONDAN ORTAK AÇIKLAMA

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu'ndan ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Komisyonumuzun tek gayesi gelecek nesillere huzur ve barış dolu bir Türkiye bırakmaktır. Şu ana kadar her kesimden farklı fikirlerin serbestçe ifade edildiği ve demokratik olgunluk içerisinde yüksek özveriyle çalışan Komisyonun başarılı olabilmesi için Başkanlık makamının tarafsız ve birleştirici rolü ile Sayın Numan Kurtulmuş'un siyasi nezaketinin ve yapıcı kişiliğinin de büyük bir fırsat olduğunun altını çizmek isteriz.

Komisyon çalışmalarının tamamlanmasına yaklaşılan bir dönemde herkesin kullandığı dile ve üsluba azami özen göstermesi gerektiğini vurguluyor, başta Meclis Başkanımız olmak üzere, komisyon çalışmalarında özveri ile sorumluluk yüklenenlere yönelik her türlü ithamın karşısında ortak bir tavırla duracağımızı hatırlatıyoruz."

