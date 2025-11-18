Portekiz temsilcisi, Jose Mourinho’nun kadrosunda istediği 32 yaşındaki 10 numara için beklemede.

MURAD TAMER - Kara Kartal’da en büyük soru işareti Rafa Silva! Kaldı mı, gidecek mi belli değil. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, basın toplantısında yaşanan sıkıntıyı açıklayıp topu tamamen Portekizli yıldıza atmıştı. İletişimsizliği tercih eden Rafa Silva da henüz durumuyla ilgili bir açıklama yapmış değil.

Tesislere gitse de antrenmanlara çıkmayan yıldız isim, taraftarla arasındaki bağın zedelenmesini istemese de takımla ve teknik ekiple hiç arası yok gibi görünüyor. Benfica kanadı ise beklemeyi tercih ediyor.

Ayrılığa bağlı olarak, A Bola’nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile Beşiktaş arasındaki durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Portekiz ekibi, iki taraf arasındaki kriz sona erene ve durum netleşinceye kadar sürece dahil olmak istemiyor.

Başkan Serdal Adalı’nın “Gerekirse parasını veririm ama burada oturturum” tavrı da transferde belirleyici gibi görünüyor. Eğer Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini fesheder ve bonservis problemini çözerse Benfica masaya oturacak. Sadece imzaları düzenlemek kalacak.

