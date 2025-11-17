Beşiktaş'taki gelişmelere Benfica taraftarları hiç şaşırmadı. Portekizli yıldızın her zaman problem çıkaran bir oyuncu olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Özeti; "Rafa Silva yine bilinen kaprislerine devam etti ama bu defa gerçek bir başkana denk geldi"

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta Rafa Silva depreminin sarsıntıları devam ederken, çok uzaklardan ilgi çekici tepkiler geldi. Portekizli yıldızın eski kulübü Benfica’nın taraftarları yaşanan gelişmelere hiç şaşırmadı.

Rafa Silva’nın her zaman problem çıkaran bir isim olduğu şeklinde yorumlar yapılırken, daha önce de Benfica’ya bonservis bedeli kazandırmadan Sporting Lizbon’a gitmeye çalışması hatırlatıldı. Benzer bir tutumu yine gösterdiği ancak bu defa gerçek bir başkanı ve kulüp yönetimini karşısında bulduğu belirtildi.

“KEŞKE BAŞKANLAR DEĞİŞSE”

İşte Benfica taraftarlarının dikkati çeken bazı yorumları şöyle: Rafa Silva her zaman böyle bir oyuncu oldu... Rafa Silva budur arkadaşlar... Bir kulüp böyle yönetilir... Eğer Rui Costa olsaydı oyuncunun ve menajerin istediklerini yapardı... Keşke başkanları değiştirebilseydik... Bu adam kendisini Cristiano Ronaldo zannediyor ve istediğini yapmaya çalışıyor... Beşiktaş Başkanı yüzde 100 haklı. Bir oyuncunun sırf canı istemediği için sözleşmesini yerine getirmemesi ne kadar da saçma olurdu. Rafa bu tür huysuzluklarda çok tecrübelidir...

ODASINA GİRDİ, ÇIKMADI!

Rafa Silva, yönetimin ve teknik heyetin sabrını zorlamaya devam ediyor. Portekizli oyuncu dün sabah tesislere giriş yaptıktan sonra saatlerce odasında bekledi. Sabah salonda yapılan çalışmaya çıkmayan, akşam idmanında yer alması beklenen Portekizli yine odasından çıkmadı. Görüşme taleplerini de reddeden Rafa Silva bugün de aynı davranışları gösterirse cezai yaptırımla karşılaşacak.

EMRAH TAŞÇI

