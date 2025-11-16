Milli arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş; Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ve Rafa Silva'nın sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadığını duyurdu. Siyah beyazlılarda takımdan ayrılmak isteyen ve yönetimle ters düşen Portekizli yıldızın, ağrılarını öne sürerek antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

3 İSİM İDMANDA YER ALMADI

Basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva'nın katılmadığı duyuruldu.

"AĞRILARIM VAR"

Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın, ağrılarını gerekçe göstererek akşam antrenmanında yer almadığı öğrenildi.

RAFA SILVA KRİZİ BÜYÜYOR

Süper Lig'de zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş, seri galibiyetlere başlamak isterken Rafa Silva kriziyle de boğuşuyor.

"FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİ"

Rafa Silva krizine dair Sergen Yalçın ile birlikte açıklama yapan Başkan Adalı, "Akşam yemeği yedik. Oyundan alınmasıyla ilgili bir problem olduğunu düşündüm ve çözmek istedik, epey uğraştık. Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede kimseyle problemi olmadığını, futbolu bırakmak istediğini söyledi." diye konuştu.

Beşiktaşta kriz büyüyor: Rafa Silvadan olay hamle

"İDMANA ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Sergen Yalçın ise "Rafa Silva, direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını deklare etti. Bunun sonucunda artık olay benim halledebileceğim bir olay olmaktan çıktı. Rafa bizim için çok değerli, kapımız hâlâ açık. Antrenmana gelmek istiyorsa gelsin, maçlarda da kullanalım." dedi.

