Beşiktaş'ta kriz büyüyor: Rafa Silva'dan olay hamle
Milli arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş; Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ve Rafa Silva'nın sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadığını duyurdu. Siyah beyazlılarda takımdan ayrılmak isteyen ve yönetimle ters düşen Portekizli yıldızın, ağrılarını öne sürerek antrenmanda yer almadığı öğrenildi.
- Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ederken, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ve Rafa Silva antrenmana katılmadı.
- Rafa Silva, ağrılarını gerekçe göstererek akşam antrenmanında yer almadı ve kulüpte büyük bir krize neden oldu.
- Başkan Adalı, Rafa Silva'nın kimseyle problemi olmadığını, ancak "futbolu bırakmak istediğini" söylediğini belirtti.
- Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını deklare ettiğini, ancak kulübün kapılarının ona hala açık olduğunu ifade etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
3 İSİM İDMANDA YER ALMADI
Basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva'nın katılmadığı duyuruldu.
"AĞRILARIM VAR"
Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın, ağrılarını gerekçe göstererek akşam antrenmanında yer almadığı öğrenildi.
Beşiktaş, Rafa Silva gerçeklerini açıkladı: İki seçeneği var! Türkiye'de hiçbir takıma gidemez
RAFA SILVA KRİZİ BÜYÜYOR
Süper Lig'de zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş, seri galibiyetlere başlamak isterken Rafa Silva kriziyle de boğuşuyor.
"FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİ"
Rafa Silva krizine dair Sergen Yalçın ile birlikte açıklama yapan Başkan Adalı, "Akşam yemeği yedik. Oyundan alınmasıyla ilgili bir problem olduğunu düşündüm ve çözmek istedik, epey uğraştık. Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede kimseyle problemi olmadığını, futbolu bırakmak istediğini söyledi." diye konuştu.
"İDMANA ÇIKMAK İSTEMİYOR"
Sergen Yalçın ise "Rafa Silva, direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını deklare etti. Bunun sonucunda artık olay benim halledebileceğim bir olay olmaktan çıktı. Rafa bizim için çok değerli, kapımız hâlâ açık. Antrenmana gelmek istiyorsa gelsin, maçlarda da kullanalım." dedi.