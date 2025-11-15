Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, scouting departmanı hakkında konuştu. Adalı, Ocak 2025'te anlaşma sağlanan Molde'nin eski şef scout'u John Vik'in görevden ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva kriziyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Portekizli futbolcunun durumuyla ilgili gelinen noktayı anlatan Adalı, scout ekibine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇTE GEÇİYOR"

Yaz transfer döneminde 'scout şefi' olarak anlaşma sağlanan Eduard Graf için Başkan Adalı, "Eduard Graf'ın 3 senelik sözleşmesi var. Son dönemde çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor babası, annesi ve nişanlısı. Kendisiyle konuşamadım. Bir müddet Almanya'da kalmak istediğini söyledi, olabilir. Orada olur, burada olur" dedi.

Serdal Adalı

"JOHN VIK TAKIMDAN AYRILDI"

28 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayan John Vik hakkında ise Serdal Adalı, "Eski sistemi yıktık, yeniden yapıyoruz diye bir şey yok. Yeni scout ekibinde eski sistemden 1-2 kişi daha var. Farklı bir şey yok. Şu anda Ümraniye'de çalışıyorlar. John Vik de takımdan ayrıldı" açıklamasını yaptı.

GÖKHAN KARATAŞ

