Başkan Serdal Adalı ile Portekizli yıldızın son görüşmesinden de beklenen sonuç çıkmadı. Sergen Yalçın'la çalışmak istemeyen Rafa Silva, eğer ayrılmak isterse tazminat ödeyecek

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta Rafa Silva depreminin şok dalgaları devam ediyor. Portekizli oyuncu son iki günde yapılan antrenmanlara çıkmadı. Başkan Serdal Adalı dün yaptığı son görüşmede yıldız ismi iknâ etmeye çalıştı.

İKNÂ OLMADI

Sergen Yalçın’la çalışmama kararından vazgeçmeyeceğini bir defa daha ileten Rafa Silva’nın takımda kalma ümitleri tükenmiş oldu. 32 yaşındaki oyuncu sözleşmesini feshetmek isterse tazminat ödemek zorunda kalacak. Ocak ayında başka bir takıma transfer olmak isterse o zamana kadar altyapı takımıyla idmanlara çıkacak.

15 milyon avro şartı

Rafa Silva bu konuda net kararını vermiş değil. Annesinin rahatsızlığı sebebiyle tazminatını ödeyip futbolu bırakma düşüncesi var. Ocak ayında kendisini isteyen Benfica’ya da gidebilir. Suudi Arabistan’a gitmeye sıcak bakmayan Portekizli oyuncunun alacağı karar merak konusu. Siyah beyazlı yönetim, ocak ayında ayrılmak istemesi durumunda en az 15 milyon avroluk teklif getirmesi gerektiğini oyuncuya bildirdi. Beşiktaş’la 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rafa Silva’nın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

TARAFTAR TEPKİLİ: HANİ SALONDA ÇALIŞMIYORDU?

∂ Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın salon çalışmalarına katılmak istemediği gerekçesiyle Sergen Yalçın'ın tepki gösterdiğini açıklamıştı. Ayrılığa yol açan bu kriz üzerine siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyadan Rafa Silva'nın salon çalışmalarına katıldığını gösteren fotoğraflar paylaştı.

RUİ COSTA ÇOK İSTİYOR: MOURİNHO’NUN YANINA MI GİDİYOR

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ediyor. Serdal Adalı'ya yakınlığıyla bilinen Benfica Başkanı Rui Costa, Portekizli oyuncunun geri dönüşünü istiyor. Beşiktaş'ın istediği bonservis şartları ve Rafa Silva'nın alacağı karar transferde belirleyici olacak.

ADALI VE YALÇIN KONUŞACAK: GÜNDEM RAFA!

∂Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, bugün 13.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. İki isim, Rafa Silva’nın ayrılma süreciyle ilgili bilgiler verilecek.

RAFA SİLVA'NIN YERİNE! OCAK BOMBASI BİSSOUMA

Beşiktaş yönetimi ocak ayında büyük bir transfere hazırlanıyor. Rafa Silva'nın ayrılığı gerçekleşince 10 numara bölgesine Orkun Kökçü'nün geçmesi planlanıyor. Bu durumda orta sahaya fizik gücü yüksek bir oyuncu transfer edilecek. Hedefteki ismin Tottenham'la sözleşmesi 2026'da bitecek olan bir dönem G.Saray ve F.Bahçe’nin de gündemine gelen Yves Bissouma olduğu öğrenildi.

