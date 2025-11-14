Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında merakla beklenen kritik toplantı 13 Kasım Perşembe günü gerçekleşti. Portekizli futbolcu, Adalı'nın "kal" ısrarına karşı ayrılma istediğini yineleyerek, "Ülkeme dönmek istiyorum. Eğer bu kabul edilmezse futbolu bırakmayı bile düşüneceğim" dedi.

Milli maç arasında verilen iznin ardından ilk çalışmasını 13 Kasım Perşembe günü gerçekleştiren Beşiktaş, saat 16.00'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandı. Rafa Silva, tesislere gelse de idmana çıkmadı. Antrenmanın ardından Başkan Serdal Adalı ile Portekizli futbolcu arasında önemli bir görüşme gerçekleşti.

Rafa Silva'nın Beşiktaş'a transferi çok konuşulmuştu

"FUTBOLU BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNECEĞİM"

HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe derbisi öncesinde idmana çıkmayan Rafa Silva'yı dev maçta oynamaya ikna eden Adalı, yıldız futbolcuya bir defa daha Beşiktaş'ta kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Rafa'nın kendileri için önemini vurgularken, sahaya geri dönmesini istedi.

Serdal Adalı

Rafa Silva ise ayrılma isteğini yineledi. Ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini, bu talebinin kabul görmemesi halinde futbolu bırakmayı bile düşüneceğini iletti. Adalı’nın ikna çabaları sonuç vermezken, nihai karar 15 Kasım Cumartesi gününe bırakıldı.

SERGEN YALÇIN İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Rafa Silva, kritik görüşmeden sonra tesislerden ayrılırken; Serdal Adalı, tesislerde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşüp, durum değerlendirmesi yaptı. İki isim, peş peşe tesislerden çıktı.

32 yaşındaki oyuncu, ailesi ve menajeri ile görüşmek için cumartesi akşamına kadar izin aldı. Adalı ve Yalçın, aynı gün birlikte basın toplantısı düzenleyip soruları cevaplayacak.

Sergen Yalçın

SÖZLEŞMESİ BÜYÜK SORU İŞARETİ

Takımın en skorer ismi Rafa Silva'nın ayrılık ısrarı, yönetimin fazlasıyla canını sıkmış durumda. Senelik 6 milyon euro garanti ücret alan Portekizli yıldızın, 1,5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva'nın, hem bonservisi hem de yerinin nasıl dolacağı konusunda belirsizlik büyük.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası