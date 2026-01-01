Farioli'nin müthiş yükselişi: Süper Lig'den Premier Lig'e
Kariyerine Alanyaspor'da yardımcı antrenör olarak başlayan, ilk teknik adamlık görevini Fatih Karagümrük'te üstlenen İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli, Premier Lig ekibi Chelsea ile anılıyor.
2021 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde inanılmaz bir yükselişe imza atarak Portekiz devi Porto'nun başına geçen Francesco Farioli, İngiliz deviyle anılmaya başlandı.
PORTEKİZ'DE NAMAĞLUP LİDER
Sezon başında Hollanda ekibi Ajax'tan ayrılarak Porto'nun başına geçen Farioli, ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın 15'ini kazanırken namağlup şekilde takımını liderliğe yükseltti. Portekiz Ligi'nde en yakın rakibi Sporting'e 5 puan fark atan 36 yaşındaki teknik direktör, Premier Lig devi Chelsea'nin dikkatini çekti.
CHELSEA, MARESCA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜYOR
Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, yollarını ayırdığı Enzo Maresca'nın yerine Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'yi düşünüyor.
20 MİLYON AVRO ÖDEYECEK
Chelsea, İtalyan çalıştırıcıyla anlaşması durumunda Porto'ya 20 milyon avroluk bonservis ücreti ödemek zorunda kalacak.
Teknik direktörlük kariyerine Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te başlayan Farioli; Alanyaspor, Nice, Ajax ve Porto'yu çalıştırdı.