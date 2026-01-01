Kariyerine Alanyaspor'da yardımcı antrenör olarak başlayan, ilk teknik adamlık görevini Fatih Karagümrük'te üstlenen İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli, Premier Lig ekibi Chelsea ile anılıyor.

2021 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde inanılmaz bir yükselişe imza atarak Portekiz devi Porto'nun başına geçen Francesco Farioli, İngiliz deviyle anılmaya başlandı.

PORTEKİZ'DE NAMAĞLUP LİDER

Sezon başında Hollanda ekibi Ajax'tan ayrılarak Porto'nun başına geçen Farioli, ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın 15'ini kazanırken namağlup şekilde takımını liderliğe yükseltti. Portekiz Ligi'nde en yakın rakibi Sporting'e 5 puan fark atan 36 yaşındaki teknik direktör, Premier Lig devi Chelsea'nin dikkatini çekti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Gabon hükümetinden görülmemiş karar: Mario Lemina hayatının şokunu yaşadı

CHELSEA, MARESCA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, yollarını ayırdığı Enzo Maresca'nın yerine Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'yi düşünüyor.

Francesco Farioli

20 MİLYON AVRO ÖDEYECEK

Chelsea, İtalyan çalıştırıcıyla anlaşması durumunda Porto'ya 20 milyon avroluk bonservis ücreti ödemek zorunda kalacak.

Teknik direktörlük kariyerine Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te başlayan Farioli; Alanyaspor, Nice, Ajax ve Porto'yu çalıştırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası