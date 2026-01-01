Hakkari’de çığ altında kalan otomobilde mahsur kalan 3 kişi, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Dondurucu soğuk ve zorlu hava koşullarında yürütülen kurtarma operasyonu bölgede büyük endişeye neden oldu. Yetkililer, yüksek çığ riski nedeniyle sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yurt geneli kar yağışı etkisi altında. Dört bir yandan çığ felaketi haberlerine bir yenisi Şemdinli ilçesinde eklendi.

Bölgede bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, özellikle Şemdinli-Yüksekova karayolunda çığ riski üst seviyeye ulaştı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Şabatan Geçidi mevkisinde seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç, çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, dondurucu soğuk ve zorlu hava şartlarında adeta zamanla yarıştı.

1 SAATLİK KRİTİK MÜDAHALE

İş makineleriyle kar yığınlarını titizlikle temizleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından araca ulaştı. Araç içerisinden sağ çıkarılan 3 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasını yerinde izleyen çevre sakinleri, Karayolları ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

SÜRÜCÜLERİ UYARDILAR

117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri; Yüksekova, Şemdinli ve Derecik üçgeninde karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Öte yandan Karayolları yetkilileri, bölgede devam eden yoğun yağış ve yüksek çığ riski nedeniyle vatandaşlara, "Sürücülerin can güvenliği için zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacak olanların ise mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurarak trafik işaretlerine uymaları büyük önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası