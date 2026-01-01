Anadolu Ajansı
İstanbul’da kar yolu kilitledi: Şile-Ömerli Otoyolu durma noktasına geldi, 139A seferi güzergah değiştirdi
İstanbul’da etkisini yeniden artıran kar yağışı, Şile-Ömerli Otoyolu’nda ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul’da öğleden sonra yeniden etkili olan kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası’nda kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Şile-Ömerli Otoyolu'nda yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Yoldan geçemeyen araçlar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Buzlanma nedeniyle kayan araçlar hasarlı kazalara neden oldu.
OTOBÜS GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ
Otoyolda seyretmesi gereken "139A Üsküdar-Şile" otobüsleri, Kuzey Marmara Yolu'nu kullanarak seferine devam etti.
Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 3 küreme aracının yanı sıra İBB'nin tuzlama aracı bölgede çalışma yaptı.
Şile-Ömerli Otoyolu'nda ilerlemekte güçlük çeken araçlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
