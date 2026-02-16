Afyonkarahisar'da 5 gündür park halindeki araçta ceset çıktı. Cesedin 45 yaşındaki Mehmet Evirgen'e ait olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçesindeki dinlenme tesisinde 11 Şubat'tan beri park halindeki araçtan şüphelenenler durumu ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler camları filmi olan aracın telefonla aradıkları sahibine ulaşamayınca itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak aracın kapılarını açtı.

Günlerdir park halinde olan araçtan ceset çıktı

Jandarma ekipleri aracın sahibi olan Mehmet Evirgen (45) isimli şahsın cansız bedenini otomobilin arka koltuğunda buldu. Şahsın aracı park ettiği 11 Şubat'tan beri araçta ölü olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri araçta detaylı bir inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

