İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Esenyurt, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Küçükçekmece’de binalara ve inşaatlara zarar verdi. Uçan çatılar, düşen tuğlalar ve parçalanan cepheler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

ESENYURT'TA ÇATI UÇTU

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi’nde bir binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan parçalar sokağın ortasına düşerken, olayda yaralanan olmadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bir inşaattan tuğlalar rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. O esnada bölgede kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Aynı ilçede bir eczanenin tabelasının fırtına nedeniyle yerinden sökülmesi ve sallanması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

FIRTINA BEYLİKDÜZÜ'NDE DE ETKİLİ OLDU

Fırtına, Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde bir apartmanın dış cephe kaplamasını da sökerek sokağa düşürdü. Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi’nde ise bir apartmanın uçan çatısı park halindeki araçların üzerine düştü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatleri öncesinde kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuş ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini duyurmuştu. Yetkililer, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek tehlikelere karşı tedbirli olunmasını gerektiğini belirtiyor.

