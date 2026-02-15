Meteoroloji, yeni haftanın ilk gününe dair hava durumu tahminlerini paylaşırken, bir açıklama da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Bugün adeta yalancı baharı yaşayan İstanbul'da termometreler 23 dereceyi görürken, uzman isim bu durumun çok uzun sürmeyeceğini söyledi.

Yalancı bahar bitiyor, düşen sıcaklık kar getiriyor ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ Şen’e göre, pazartesi ve salı günleri sıcak hava devam edecek ancak çarşamba günü kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar aniden düşecek. Şen, “Bu üç günlük süreçte, pazardan çarşambaya kadar sıcaklıklar önce 10 derece artacak, ardından 10 derece düşecek” açıklamasında bulundu. Şen, "Kuzeyden gelecek bu soğuk hava kütlesi kuzey illerimizde yani iç batı ve kuzey bölgelerimizde aldığı sıcaklıkları geri verecek. Çarşamba günü sıcaklık İstanbul'da 8 dereceye kadar düşecek" ifadelerini kullandı.

Yalancı bahar bitiyor, düşen sıcaklık kar getiriyor İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, açıklamalarının devamında şu sözlere yer verdi: "Kar yağışı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Marmara'nın Uludağ gibi yüksek kesimlerinde çarşamba günü karla karışık yağmur görülebilir. Diğer yerlerde ise önümüzdeki haftanın ilk 3 günü yağmur görünüyor." Bu soğuk hava kütlesi çarşamba günü gelen soğuk havadan biraz daha sıcaklığı düşük gözüküyor. Bu Anadolu'da ve Marmara'nın doğusunda kar yağışı yapabilir."

Yalancı bahar bitiyor, düşen sıcaklık kar getiriyor 19 KENTE SARI KODLU UYARI Meteoroloji, kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak beklenen illeri tek tek sıralayarak bu bölgelerde yaşayanları uyardı. İşte sarı kod ile uyarı alan 19 il: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray, Karaman.

Yalancı bahar bitiyor, düşen sıcaklık kar getiriyor İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği akşam saatlerinden itibaren kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 km/sa) bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yalancı bahar bitiyor, düşen sıcaklık kar getiriyor YARIN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esecek. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İç bölgelerde toz taşınımı bekleniyor.

Yalancı bahar bitiyor, düşen sıcaklık kar getiriyor SICAKLIKLAR BATIDA AZALACAK Son tahminlere göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

