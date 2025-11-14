Sergen Yalçın ve Rafa Silva birbirleriyle çalışmak istemediklerini yönetime iletti. Tecrübeli teknik adam daha ağır bastı. Portekizli yıldız gidiyor

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta kötü başlanılan sezon yine kâbusa doğru gidiyor. Siyah beyazlılar bu defa hiç ummadığı yerden sarsıldı. Taraftarın gönlündeki iki efsane: Sergen Yalçın ve Rafa Silva...

SALON ÇIKMAZI

İkili arasında bütün köprüler atılmış durumda. Rafa Silva dünkü idmana çıkmadı. Başkan Serdal Adalı dün yaptığı görüşmeyle krizi aşmaya çalıştı ama iki taraf da geri adım atmadı. Sonuç olarak Sergen Yalçın daha ağır bastı. Futbolu bırakma noktasına gelen Rafa Silva için yarın resmî açıklama yapılacak. Olayın kronolojik perde arkası şöyle; Sergen Yalçın ilk olarak Rafa Silva’nın salon antrenmanlarına katılmamasından rahatsız oldu.

MORAL KALMADI

Portekizli oyuncunu sözleşmesinde yer almasına rağmen tecrübeli teknik adam, bu durumu takım ruhuna aykırı buldu. Rafa Silva ile yaptığı görüşmeden de olumsuz cevap alması üzerine ipler iyice gerildi. Rafa Silva’nın vatandaşı ve takımdaki en iyi arkadaşı olan Jota Silva da kulübüye mahkûm oldu. Bu duruma çok bozulan Rafa Silva çıktığı üç karşılaşmada skora katkı veremedi. Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesi sakat olduğu gerekçesiyle kadroya alınmayan yıldız oyuncu için, “Performansı beklentilerimizin altında” dedi. Basının önüne de atılması üzerine Rafa Silva kararını verdi: “Sergen Yalçın varsa ben yokum...”

ADALI AÇIKLAYACAK

Rafa Silva ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere yarın akşama kadar izin aldı. Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın’la birlikte yarın basın toplantısı düzenleyecek ve ayrılığı ilan edecek.

SOLSKJAER’İN BEŞİKTAŞ İTİRAFI: Doğru adam değildim

İngiliz basınına Beşiktaş’taki macerasını anlatan Ole Gunnar Solskjaer, “Türkiye’deki günlerim hız trenine binmek gibiydi. Tutku o kadar yüksekti ki maçı kaybedince, ‘her şey bitti’ kazanınca ‘parti modu’ oluyordu. Beşiktaş için doğru adam mıydım, emin değilim. Lausanne maçı sonrası ‘Başkan seni görmek istiyor’ dediler. ‘Herhalde kovuluyorum’ diye düşündüm. Yönetim kurulunun tamamı oradaydı. ‘Olmuyor’ notasındaydılar ve bitti” dedi.

SEZER DOĞRU

