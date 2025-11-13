Süper Lig ekibi Beşiktaş, Portekizli oyuncu Rafa Silva ile görüşmek üzere teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediğini açıkladı.

Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın katılacağı önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Portekizli yıldız Rafa Silva’nın kulüpteki geleceği toplantının ana gündem maddesi olacak.

Siyah-beyazlılar, Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediğini belirtti.

Rafa Silva imza töreni

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



SEZER DOĞRU

