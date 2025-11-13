Beşiktaş'ta bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili iddialar konuşuluyor. Portekizli futbolcunun futbolu bırakmayı düşündüğü söyleniyor. Bu nedenle Rafa Silva futbolu mu bırakıyor konusu gündeme geldi. Yıldız ismin Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Sezon başından bu yana performansıyla eleştirilen Rafa Silva'nın futbolu bırakacağı iddia edildi. Deneyimli oyuncunun hem takımdan ayrılmak hem de futbolu tamamen bırakmak istediğine yönelik haberler, yönetim ile yapılan görüşmeleri yeniden gündeme taşıdı.

RAFA SİLVA FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Rafa Silva’nın Fenerbahçe derbisi öncesinde Başkan Serdal Adalı ile özel bir görüşme yaptığı belirtiliyor. İddiaya göre Portekizli futbolcu bu görüşmede mutsuz olduğunu, devam etmek istemediğini ve gerekirse futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade etti. Sezon başından bu yana yaşadığı form düşüklüğü ve uyum sorunlarının bu kararda etkili olduğu öne sürülüyor.

Kulübe yakın kaynaklar da Silva’nın mental olarak zor bir süreçten geçtiği ve ailesine daha yakın olmak için ülkesine dönmeyi düşündüğünü dile getiriyor. Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun bu düşüncesini sürpriz olarak karşıladığı, kararın kesinleşmemesi adına yeni bir görüşme planladığı aktarılıyor. Başkan Adalı’nın derbi öncesinde oyuncuyu “Bu derbide benim için oyna” diyerek kısa süreliğine ikna ettiği iddia ediliyor.

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu?

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ’TAN AYRILACAK MI?

Rafa Silva’nın geleceği, Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde yapacağı değerlendirmeye bağlı olacak. Ayrılık ihtimalinin gündeme gelmesi, kulüpte yeni bir çözüm arayışını da beraberinde getirdi. Yönetimin, oyuncu ile yapılacak ikinci görüşmede hem psikolojik durumunu hem de sözleşme koşullarını masaya yatıracağı belirtiliyor.

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber’in geçtiğimiz günlerde Silva ile görüşmek istemesine rağmen oyuncunun bu talebi geri çevirdiği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Rafa Silva

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN GELDİ?

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan Silva, 2013 yılında Braga'ya transfer oldu. Burada 127 maçta 26 gol atarak 2016 yılında Taça de Portugal'ı kazandı. Aynı yıl, 16,4 milyon euro karşılığında Benfica'ya satlan Silva, burada üç Primeira Liga şampiyonluğu ve bir Taça de Portugal daha kazandı. 25 Haziran 2024'te serbest oyuncu olarak Beşiktaş'la anlaştı. 2024 yılından bu yana siyah beyazlı formayı giyiyor.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası